Die Wilken Software Group wird ihre Branchenlösungen in den kommenden Monaten durch zahlreiche mobile Anwendungen ausbauen. Im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit inovoo setzt Wilken dabei auf die Dialogplattform NOVO Mobile und das NOVO App-Studio, mit dessen Hilfe Apps für mobile Endgeräte sehr einfach erstellt, betrieben und kontinuierlich gepflegt werden können. "Im Rahmen dieser Partnerschaft bieten wir unseren Kunden echte Mehrwerte", führen Folkert Wilken, geschäftsführender Gesellschafter der Wilken Software Group, und inovoo-Geschäftsführer Thomas Schneider unisono aus. "Auf Basis neuer Technologien können wir gemeinsam mit inovoo die Anforderungen unserer Kunden einfach umsetzen, so dass sie schnell vom Einsatz effizienter Mobility-Lösungen profitieren können - ein wichtiger Beitrag für die Zukunfts- und Investitionssicherheit", freut sich Folkert Wilken. Im Gegenzug wird inovoo seine NOVO Mobile-Produktfamilie um ERP-Lösungen von Wilken oder die E-Marketing Suite erweitern. Bereits erfolgreich gestartet sind die beiden Experten im Bereich Sozialwirtschaft: Hier wurde zusammen eine KiTa-App für Kindertagesstätten entwickelt, die zahlreiche Mehrwerte für Träger, Erzieher und Eltern bringt. Momentan befindet sich eine Klinik-App in der Entwicklung, die zeitnah und aktuell Informationen für Patienten zur Verfügung stellt, Rechnungsversand und -verwaltung digitalisiert unterstützt sowie Termine, Therapiepläne oder Medikationen kommuniziert. Mit dem NOVO App-Studio kann die Benutzeroberfläche einer mobilen App einfach erstellt werden. Über den UI-Designer werden die Layouts per Drag & Drop aufgebaut. Anschließend erfolgt die Verknüpfung mit den unterschiedlichen Funktionalitäten und Workflows. "Mit dieser Software wird der Entwicklungs- und Zeitaufwand um bis zu 80 Prozent reduziert", erklärt Thomas Schneider. Ammersee Communication Days Der Öffentlichkeit präsentieren sich inovoo und Wilken am 5. und 6. Juni 2019 beim renommierten Branchen-Event AMMERSEE COMMUNICATION DAYS, den beide Unternehmen in diesem Jahr erstmals gemeinsam veranstalten. In Ulm, am Standort von Wilken, zeigen die beiden Software-Experten unter dem Motto "Erfolgsbeschleuniger Digitalisierung - Lösungen & Nutzen" interessante Produkte, Praxisberichte, spannende Fachvorträge und Live-Demonstrationen. (mehr Informationen unter https://www.inovoo.com/de/anmeldung-ammersee-communication-days). Nachhaltigkeit im Fokus Im Rahmen der Zusammenarbeit geht es inovoo und Wilken um langfristiges Handeln und Nachhaltigkeit. Beide Unternehmen arbeiten nicht mit unüberschaubar vielen Partnern zusammen. Vielmehr ist es wichtig, wenige, dafür aber offene, intensive Partnerschaften zu pflegen, die auf Vertrauen aufbauen und die Kunden in den Mittelpunkt stellen. "Wir passen einfach zusammen", bringt es Folkert Wilken kurz und prägnant auf den Punkt. Denn: "Digitalisierung wird genau dann zum Erfolgsbeschleuniger, wenn vermeintliche Grenzen in den Systemen und Köpfen überwunden werden." Der Anfang ist auf jeden Fall gemacht. Kontaktdaten: Wilken Software Group - Dominik Schwärzel Hörvelsinger Weg 29-31 - D-89081 Ulm Tel.: +49 731 96 50-0 presse@wilken.de - www.wilken.de inovoo GmbH - Barbara Fendt Billerberg 11 - 82266 Inning am Ammersee Tel: +49 8143 99957-17 b.fendt@inovoo.com - www.inovoo.com Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH - Uwe Pagel Magirusstraße 33 - 89077 Ulm Tel.: +49 731 962 87-29 upa@press-n-relations.de - www.press-n-relations.com Über die Wilken Software Group Seit 1977 entwickelt die Wilken Software Group mit Hauptsitz in Ulm eigene ERP-Standard-Software für die Abbildung betriebswirtschaftlicher Kernprozesse - sei es im Finanz- und Rechnungswesen, der Materialwirtschaft oder der Unternehmenssteuerung. Wilken verbindet mit 520 Mitarbeitern an sieben Standorten in Deutschland, der Schweiz und Spanien Standardsoftware und Individualprogrammierungen zu einem Lösungsportfolio für mittlere und große Unternehmen. Zusätzlich bietet Wilken Branchenlösungen für die Versorgungs-, Sozial- und Tourismuswirtschaft, Gesundheit & Versicherungen, Kirchen und Finanzen & ERP. Über inovoo Die inovoo GmbH, Inning, ist ein professioneller, innovativer Software-Anbieter von leistungsstarken, modular aufgebauten Enterprise-Information-Management-Lösungen im Bereich Multi-Channel- Kommunikation. Im Mittelpunkt steht dabei die nachhaltige Digitalisierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen rund um den Datenfluss über verschiedene Kanäle und Formate hinweg, dem Posteingang (Brief, Fax, E-Mail), dem Kundendialog (Social Media, Web, mobile Endgeräte und Chat) bis hin zur Archivierung. Erreicht wird dies durch eine zukunftsfähige, hoch integrierte Plattform (Framework) sowie verschiedene Services, die datenbasiert arbeiten. Zudem bietet inovoo interessante App-Lösungen für verschiedene Branchen und Anwendungen, die intelligent mit bestehenden IT-Landschaften kommunizieren können und so dazu beitragen, Geschäftsprozesse in die Hand des Endverbrauchers zu verlagern. Dies ist eine Presseinformation der Wilken GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

