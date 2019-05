Die Schweizer Großbank UBS hat Vestas nach dem starken Kursverlauf von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 580 auf 610 dänische Kronen angehoben. Die Dänen seien der beste Windkraftanlagenhersteller, schrieb Analyst Supriya Subramanian in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies sei aber inzwischen in den Aktien komplett eingepreist und das Chancen/Risiko-Profil sei ausgeglichen./ag/la

