Capcora organisiert für FPM Projektmanagement in Rekordzeit Zwischenfinanzierung für deutsche PV-Dachanlagen mit 5,5 MWp DGAP-News: Capcora GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung Capcora organisiert für FPM Projektmanagement in Rekordzeit Zwischenfinanzierung für deutsche PV-Dachanlagen mit 5,5 MWp 13.05.2019 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die Fellensiek Projektmanagement GmbH & Co. KG ("FPM Projektmanagement") aus Jever hat eine Zwischenfinanzierungsfazilität für die Errichtung von 17 Photovoltaik-Dachprojekten in Deutschland mit einer geplanten Gesamtnennleistung von insgesamt 5,5 MWp aufgenommen. Das auf Real Assets spezialisierte Beratungshaus Capcora war als Financial Advisor mandatiert und konnte die Transaktion innerhalb von nur 4 Wochen abschließen. Bei den Photovoltaikanlagen mit einer Kapazität von jeweils bis zu 750 kWp handelt es sich allesamt und Dachprojekte in Deutschland. Diese werden mit einer festen Einspeisevergütung über 20 Jahre vergütet. Das gesamte, teilweise bereits im Bau befindliche Projekteportfolio soll bis zum dritten Quartal 2019 in Betrieb genommen werden. Eines der größten Projekte aus dem Portfolio besteht aus zwei Einzelprojekten mit einer Kapazität von zusammen genommen 1 MWp, welche auf einem Firmengelände eines mittelständischen Industrieunternehmens errichtet werden. Das besondere an der Projektentwicklung ist, dass ein Teil des Stroms über ein sogenanntes Corporate PPA (PPA steht für Power Purchase Agreement bzw. Stromabnahmevertrag) mit einer Laufzeit von 20 Jahren abgenommen werden soll. Ziel der FPM Projektmanagement ist es, das Projektportfolio nach dessen Errichtung über eine klassische Projektfinanzierung über eine Bank zu refinanzieren. Die Zwischenfinanzierung soll dann über die Bankmittel zurückgeführt werden. Mit der Zwischenfinanzierung verfolgt der Initiator insofern den Zweck, den Bau der Projekte zu beschleunigen, um diese möglichst früh in die EEG-Inbetriebnahme zu nehmen, welche maßgeblich für die Höhe der jeweiligen Einspeisevergütung ist. "Wir sind sehr stolz darauf, dass wir innerhalb von nur 4 Wochen die Zwischenfinanzierung auf die Beine stellen konnten, die es uns ermöglicht, den Aufbau unseres Dachanlagenportfolios zu beschleunigen", so Torsten Fellensiek, Geschäftsführender Gesellschafter der FPM Projektmanagement. "Dies ist bereits unsere zweite Transaktion dieser Art innerhalb kurzer Zeit. Es freut uns, dass wir der FPM Projektmanagement einen maßgeblichen Baustein zur Erreichung ihrer Ziele liefern konnten", erklärt Alexander Enrique Kuhn, Geschäftsführer bei Capcora. Über FPM Projektmanagement Die Fellensiek Projektmanagement GmbH & Co. KG ist seit 2012 in Jever ansässig. Mit über 25 Jahren Erfahrung im Projektmanagement entwickelt, errichtet und betreibt FPM in Deutschland und im europäischen Ausland Projekte aus den Bereichen Photovoltaik, Windkraft und Immobilien. Dabei wird die gesamte Wertschöpfungskette von der Akquise geeigneter Flächen bis hin zur Vermarktung des regenerativen Stroms abgedeckt. Seit 2018 unterstützt das Unternehmen zudem im Rahmen der gemeinnützigen Gesellschaft "de Mood" soziale, kulturelle und ökologische Projekte www.fpm-fellensiek.com Über Capcora Capcora ist eine auf Real Assets spezialisierte Unternehmensberatung und beschafft Eigen-, Mezzanine- und Fremdkapital für Energie- und Infrastrukturprojekte, Immobilien und mittelständische Unternehmen. Im Fokus stehen insbesondere Mezzanine-Finanzierungen zur Rekapitalisierung von gebundener Liquidität in Bestandsportfolien sowie zur Zwischenfinanzierung von Entwicklungen und Baumaßnahmen im Bereich Erneuerbare Energien (Photovoltaik, Onshore Wind) und Immobilien über alternative Finanzierungsquellen. www.capcora.com 13.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 810211 13.05.2019 AXC0102 2019-05-13/10:00