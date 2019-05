HODL RALLY Gründer und CEO ruft zur Unterstützung der bedürftigsten Kinder Ghanas auf

LONDON, May 13, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- CryptoCurrencyWire - HODL RALLY, die weltweit erste von Kryptowährungen inspirierte Supersportwagen-Rallye, gab heute bekannt, dass sie ihre führende Position nutzt, um Gelder zu sammeln und das Bewusstsein für Tetnight Education & Wellbeing International (TEWBIT) zu schärfen, eine westafrikanische Stiftung, die Kindern hilft, eine qualitativ hochwertige Ausbildung zu erhalten und Fähigkeiten zu erlernen, um selbstständige Führungspersonen in der Land- und Agrarwirtschaft zu werden. Zur Unterstützung dieses Anliegens haben die Organisatoren von HODL RALLY 15 % der Gewinne ihrer bevorstehenden europäischen Veranstaltung an die Stiftung zugesagt.

HODL RALLY ist eine achttägige europäische Supersportwagen-Rallye durch acht Städte, die vom 30. Juni bis 7. Juli stattfindet und Blockchain-Konferenzen mit Partys, Club-Anmietungen, Pokerturnieren, unglaublichen Supersportwagen und vielem mehr kombiniert. Ziel der Veranstaltung ist es, die Bedeutung von Blockchain-Technologien in einer unterhaltsamen und spannenden Umgebung zu vermitteln, das Bewusstsein dafür zu schärfen und zu inspirieren, indem die natürliche Synergie zwischen Supercars und Kryptowährungen genutzt wird.

HODL RALLY Gründer und CEO Virtue Nightingale verbrachte in seiner Jugend Zeit in Ghana, weshalb er nun seine Erfolgsposition dazu nutzen möchte, um den Gemeinden, mit denen er verwurzelt ist, etwas zurückzugeben.

Obwohl Ghana eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften Afrikas hat, leben fast 30 % der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze. Es kommt selten vor, dass die Ghanaer eine komplette Ausbildung erhalten. Aufgrund der überfüllten Klassen und des Mangels an Büchern und Lehrern können viele Kinder nicht die Sekundar- oder sogar nur die Grundschule besuchen. Einige Schulen verfügen nicht einmal über sanitäre Einrichtungen und sauberes fließendes Wasser.

"Das sind Umstände, die wir in Großbritannien bei weitem nicht zufriedenstellend finden", sagte Nightingale. "Zusätzlich zu der schweren Armut, in der viele Kinder in Ghana leben, erleiden Kinder Gewalt, Diskriminierung und Missbrauch in einem Ausmaß, das in der westlichen Welt vollkommen inakzeptabel wäre. Hochkarätige Wohltätigkeitsorganisationen wie die TEWBIT engagieren sich jedoch aktiv für diese Probleme, indem sie Bildung und Ausbildung anbieten, um diese Kinder zu motivieren und zu ermutigen, ihr Potenzial zu entfalten, zu lernen und zu wachsen, analphabetisches und ignorantes Verhalten abzuschütteln und stimuliert zu werden, um in dem Umfeld, in dem sie aufwachsen, erfolgreich zu werden."

Die TEWBIT-Stiftung ist stolz darauf, die nächste Generation von Nachwuchslandwirten zu unterstützen und zu sponsern, die Jugendbeschäftigung durch Berufserfahrung zu bereichern und bei der Vermittlung neuer Fähigkeiten zu helfen, die Selbstversorgung durch Ausbildungsprogramme zu fördern und die Bildung und Beratung zur Förderung der langfristigen Ernährungssicherheit durch die Bereitstellung von Getreidebanken zu unterstützen.