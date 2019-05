Neue elektronische Unterschrift TAPSign und Workflow-Sharing verbessern Dokument-Management und Kollaboration

SLOUGH, England, May 13, 2019gab auf der ACC EUROPE 2019 heute neue Fähigkeiten und Vorteile für seine schnell wachsende Gemeinschaft von Kunden bekannt, die TAP Workflow Automation verwenden, um zu innovieren und rechtliche Abläufe zu automatisieren. TAP wurde dem bewährten Mitratech-Portfolio von End-to-End-Lösungen im April 2018 hinzugefügt. Im letzten Jahr haben 26 neue Rechtsabteilungen TAP ausgewählt, um Serviceleistungen und Betriebstätigkeiten auf das ganze Unternehmen auszuweiten.



Darüber hinaus enthält TAP jetzt die elektronische Signatur TAPSign zur Verbesserung der Verwaltung von Dokumenten und Formularen wie Verträge, Vertraulichkeitsvereinbarungen, Zurückbehaltungsschreiben, Partner- und Lieferantenvereinbarungen und praktisch jede andere interne Genehmigung. Mit TAPSign können Kunden Geschäftsprozesse digital beschleunigen und Nachhaltigkeitsanstrengungen unterstützen, um Papier durch digitale Formulare und Dokumente zu ersetzen.

Das aktuelle TAP-Release enthält außerdem einfache Import- und Exportfähigkeiten mit einem Klick, um neue Workflow-Designs einzubringen oder sie mit anderen zu teilen. Neben dieser Fähigkeit kündigte Mitratech auch ein neues TAP Co-Innovation Center an. Kunden können zum Co-Innovation Center gehen, um Ideen für die Prozessautomatisierung und Einsatzmöglichkeiten ihrer Peers zu sehen, und wenn sie möchten, können sie jetzt auch einfach Workflows teilen. Diese Fähigkeit ist eine tragende Säule des Gesamtthemas von Co-Innovation zwischen Kunden, Mitarbeitern und Partnern im gesamten TAP-Ökosystem und transformiert die Gemeinschaft der rechtlichen Abläufe.

"Durch das TAP Co-Innovation Center von Mitratech haben wir die Chance realisiert, Ideen dazu zu entwickeln und zu teilen, wie wir TAP einsetzen könnten, um schwere, umfangreiche und risikoarme Geschäftsprozesse in unserem Unternehmen und zwischen unseren Rechtssystemen zu verbessern - wenn nicht gar zu eliminieren", sagte Greg Bennett, Senior Manager, Legal Operations, Gilead Sciences. "Noch wichtiger ist, dass das Innovation Center einen Sitz in der vordersten Reihe bietet, um mitzuerleben, wie diese Technologie eine neue Landschaft im Rechtsgeschäft hervorbringt."

"Mitratech könnte nicht begeisterter sein über die Innovation, die wir bei der Erbringung von Rechtsdienstleistungen in der Rechts- und TAP-Gemeinschaft sehen", sagte der CEO von Mitratech, Jason Parkman. "Unsere Kunden erstellen echte Rechtsdienstleistungszentren, die Geschäftsergebnisse verbessern, indem sie Innovation und Exzellenz nicht nur in der Rechtsabteilung, sondern im gesamten Unternehmen fördern."

Auf der Konferenz ACC EUROPE 2019 wird Tim Wilson von Mitratech einen Vortrag mit dem Titel "Der Aufstieg des (Die Sicht des) Chief Legal Operations Officer" präsentieren, zusammen mit Elisabeth De Dobbeleer, Vice President & Deputy General Counsel, EMEAR, Cisco Systems Belgien, Chris Fowler, General Counsel BT Technology and Transformation, British Telecom, und Mo Zain Ajaz, Chief Operations Officer for Legal and General Counsel, National Grid. Mitratech lädt alle Besucher der ACC EUROPE 2019 dazu ein, an der Sitzung teilzunehmen oder an den Stand Nr. 18 von Mitratech zu kommen, um mehr über seine Lösungen für Rechtsabläufe zu erfahren.

ÜBER MITRATECH:

Mitratech ist ein bewährter globaler Technologiepartner für Unternehmensjuristen, die Chancen suchen und maximieren möchten, um die Produktivität zu steigern, Ausgaben zu kontrollieren und Risiken zu mindern, indem sie die organisatorische Abstimmung verbessern, die Visibilität erhöhen und die Zusammenarbeit im gesamten Unternehmen stärken und fördern. Wir bedienen mehr als 1.200 Unternehmen jeder Größe auf der ganzen Welt und vertreten fast 40 Prozent der Fortune 500 sowie mehr als 500.000 Nutzer in über 160 Ländern.

Mit dem bewährten Mitratech-Portfolio von End-to-End-Lösungen verbreiten sich Best Practices für Abläufe durch das gesamte Unternehmen, sodass Prozesse standardisiert werden und sich die Zeit bis zum Wertgewinn reduziert. Durch die Erschließung jeder Gelegenheit, um Fortschritt voranzubringen und Geschäftsergebnisse zu verbessern, hilft Mitratech Rechtsteams dabei, die Herausforderung anzugehen, die dynamischen Anforderungen moderner Unternehmen zu erfüllen. Weitere Informationen erhalten Sie auf: https://www.mitratech.com/.

MEDIENKONTAKT:

Sue Huss

Mitratech

sue.huss@mitratech.com

619-379-4396