Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit der ab Freitag geltenden Einführung weiterer Zölle auf chinesische Waren im Gegenwert von 200 Milliarden US-Dollar hat die US-Regierung den Handelskonflikt verschärft, so die Experten von Union Investment.Unter dem Eindruck dieser Entscheidung sei es auch an den Rentenmärkten zu entsprechenden Bewegungen gekommen. Die Angst vor einer Zuspitzung der Auseinandersetzung und den erwarteten Gegenmaßnahmen der Chinesen habe in erster Linie die Nachfrage nach den als sicher geltenden Staatsanleihen aus den USA und dem Euroraum begünstigt. ...

