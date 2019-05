Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zum Wochenstart findet sich lediglich ein Eintrag im Primärmarktkalender, so die Analysten der Helaba.Das britische Schatzamt versteigere eine Gilt im ultralangen Laufzeitsegment. Die Rendite der 30-jährigen Benchmarkanleihe liege mit aktuell 1,65% unterhalb der Abwärtstrendlinie, welche ihren Ursprung Anfang des Jahres habe. Mit Blick auf die Renditedifferenz zwischen Gilts und Bunds mit 30 Jahren Laufzeit zeige sich hingegen ein anderes Bild. So liege diese mit über 1% oberhalb der im Juni letzten Jahres etablierten Aufwärtstrendlinie. Bis Oktober hätten die Mitglieder des britischen Parlaments noch Zeit, eine Lösung im "Brexit"-Streit zu finden. Zu einer schnellen Einigung, wie von Premierminister May gewünscht, sei es bislang nicht gekommen und so müssten die Briten an den Europawahlen teilnehmen. (13.05.2019/alc/a/a) ...

