Wien (www.anleihencheck.de) - Die Deutsche Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) hat kurz nach den gescheiterten Fusionsgesprächen mit der Commerzbank ihren Fundingplan für das Jahr 2019 angepasst, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Dabei sei der Zielwert um EUR 5 Mrd. auf ein Volumen von EUR 15 bis 20 Mrd. herabgesetzt worden. Begründet worden sei dies mit der kontinuierlichen Bilanzoptimierung. In diesem Jahr sei die Bank bereits mit rund EUR 8 Mrd. auf dem Primärmarkt tätig gewesen, was dementsprechend rund der Hälfte des jetzt geplanten Jahresvolumens entspreche. Laut Bank werde der Fokus vor allem auf den Erhalt der Ratings gelegt werden. Im Sinne des Ratingerhalts als Ziel, sei trotz höheren Kosten von vermehrten Emissionen von MREL/TLAC-fähigen Verbindlichkeiten auszugehen. (News vom 09.05.2019) (13.05.2019/alc/n/a) ...

