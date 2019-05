Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Global Defensiv Focus X (ISIN LU0313461773/ WKN A0MX7L) erzielte im April einen erfreulichen Wertzuwachs in Höhe von 0,7%, so die Experten von Sauren.Seit Jahresbeginn weise der Dachfonds eine Wertsteigerung in Höhe von 1,4% auf.An den Rentenmärkten sei es im April bedingt durch einen leichten Anstieg des Kapitalmarktzinsniveaus zu Kursverlusten bei Staatsanleihen hoher Bonität gekommen. Gleichwohl sei die Umlaufrendite in Deutschland im negativen Bereich geblieben. Der REX Performanceindex habe um 0,3% nachgegeben. Im Gegensatz dazu hätten die Segmente der Unternehmensanleihen hoher Bonität sowie der Hochzinsanleihen Wertzuwächse verzeichnet. Die flexiblen Rentenfonds des Portfolios hätten im April mit Wertsteigerungen zwischen 0,9% und 1,3% überzeugt. ...

