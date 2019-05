Von Thomas Rossmann

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit teils kräftigeren Abgaben haben sich die Aktienmärkte in Ostasien zu Beginn der neuen Handelswoche gezeigt. Erneut waren es die Entwicklungen rund um den Handelsstreit zwischen den USA und China, die auf der Stimmung lasteten. Am Wochenende hatte US-Präsident Donald Trump den Druck auf China nochmals deutlich erhöht. Er drängte, möglichst bald einem Handelsabkommen zuzustimmen, da sich ansonsten die Konditionen verschlechtern würden. Zuvor hatte er angeordnet, eine Anhebung der Zölle auf so gut wie alle bislang noch ausgenommenen chinesischen Importe vorzubereiten. Erst am Freitag hatten die USA Strafzölle auf weitere chinesische Waren nach oben genommen.

"Die Investoren begreifen, dass die Verhandlungen nicht kurzfristig zu einem Abschluss kommen werden", sagte Mike O'Rourke, Markt-Stratege von JonesTrading Institutional Services. Noch am Freitag hatte Trump von "offenen und konstruktiven Gesprächen" gesprochen und damit für eine Kurserholung an der Wall Street gesorgt. Doch die Märkte zeigten sich weiter volatil und hingen an jeder Aussage zu den Verhandlungen, hieß es von einem Teilnehmer. "Wir befinden uns derzeit in einer abwartenden Haltung", ergänzte Megan Horneman, Portfolio-Strategin von Verdence Capital Advisors.

In China ging es für den Schanghai-Composite um 1,2 Prozent auf 2.904 Punkte nach unten - der Index gab damit rund die Hälfte der Gewinne vom Freitag wieder ab. Zum Wochenausklang hatten Aussagen der chinesischen Notenbank gestützt, dass die Auswirkungen der jüngsten Zollerhöhungen kontrollierbar seien und die Zentralbank genug Spielraum habe, um die heimische Wirtschaft zu stützen. In Hongkong fand wegen eines Feiertages kein Handel statt.

In Tokio fiel der Nikkei-225 um 0,7 Prozent auf 21.191 Punkte. Es war bereits der sechste Handelstag in Folge mit Abgaben - die längste Verluststrecke seit acht Monaten. In Sydney rutschte der S&P/ASX-200 um 0,2 Prozent ab, vor allem belastet von Abgaben im Banken-Sektor nach schwachen Quartalsberichten. Für den Taiex in Taiwan ging es um 1,4 Prozent nach unten - der Index schloss damit auf dem niedrigsten Stand seit Ende März. Hier standen vor allem Technologiewerte unter Abgabedruck. Der Kospi in Südkorea gab um 1,4 Prozent nach, gedrückt vor allem vom gegenüber dem US-Dollar nachgebenden Won. Und auch an der Wall Street drohen weitere Abgaben - der Future auf den S&P-500 liegt aktuell 1,0 Prozent im Minus.

Der als Fluchtwährung gesuchte Yen konnte die jüngsten Gewinne noch leicht ausbauen. Der Dollar zeigte sich bei 109,70 Yen, nach 109,76 Yen zur gleichen Zeit am Freitag. Dagegen konnte der Goldpreis nicht von den Kursverlusten an den Aktienmärkten und den andauernden Unsicherheiten um den Handelsstreit profitieren, hieß es. Die Feinunze gab um 0,3 Prozent auf 1.283 Dollar nach.

Softbank mit schwachem Uber-IPO im Minus

Für die Softbank-Aktie ging es nach dem enttäuschenden Uber-Börsendebüt am Freitag 3,3 Prozent nach unten. Der Kurs des Fahrdienstes fiel zum Handelsende an der Wall Street auf 41,57 Dollar und damit 7,6 Prozent unter den Ausgabepreis - dieser hatte schon ziemlich nahe am unteren Ende der zuvor genannten Spanne gelegen. Auf dem aktuellen Kursniveau wurde Uber mit rund 77 Milliarden Dollar bewertet. Ursprünglich hatte das Unternehmen 90 bis 100 Milliarden Dollar angestrebt, seine Ansprüche nach dem misslungenen IPO des Wettbewerbers Lyft aber zurückgeschraubt. Softbank ist mit 16,3 Prozent an Uber beteiligt.

In Tokio standen mit dem starken Yen einzelne Exportwerte unter Abgabedruck. So fielen die Papiere von Sony um 0,7 Prozent. Die Aktien von Toshiba erholten sich zwischenzeitlich von deutlichen Abgaben, rutschten aber im späten Handel wieder ins Minus und verloren 0,7 Prozent. Sowohl Umsatz als auch Nettogewinn übertrafen im vierten Quartal die Markterwartungen. Allerdings blieb der operative Gewinn klar hinter den Prognosen. Daneben will das Unternehmen den Vorstand umbauen.

Die Papiere von Suzuki Motor kletterten um 5,5 Prozent. Der Autohersteller vermeldete für das abgelaufene Geschäftsjahr einen Rekordumsatz von 3,87 Milliarden Yen, eine Zunahme um 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der operative Gewinn reduzierte sich allerdings um 13,3 Prozent auf 324,4 Milliarden Yen. Für das laufende Jahr zeigt sich der Konzern zudem nur verhalten optimistisch. Die geplante Mehrwertsteuererhöhung in Japan und die Unsicherheit über die Wirtschaftsentwicklung Indiens dürften das Wachstum bremsen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.297,60 -0,21% +11,53% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.191,28 -0,72% +5,88% 08:00 Kospi (Seoul) 2.079,01 -1,38% +1,86% 08:00 Schanghai-Comp. 2.903,71 -1,21% +16,43% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) FEIERTAG Taiex (Taiwan) 10.558,29 -1,44% +8,54% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.241,35 -0,98% +6,67% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.600,21 -0,62% -4,75% 11:00 BSE (Mumbai) 37.510,27 +0,13% +3,46% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:29 % YTD EUR/USD 1,1232 -0,0% 1,1236 1,1230 -2,0% EUR/JPY 123,22 -0,1% 123,38 123,23 -2,0% EUR/GBP 0,8641 -0,0% 0,8643 0,8630 -4,0% GBP/USD 1,3000 -0,0% 1,3002 1,3013 +2,0% USD/JPY 109,70 -0,1% 109,79 109,77 +0,0% USD/KRW 1187,05 +1,0% 1175,20 1175,65 +6,5% USD/CNY 6,8615 +0,5% 6,8240 6,8025 -0,3% USD/CNH 6,8997 +0,6% 6,8556 6,8236 +0,4% USD/HKD 7,8483 -0,0% 7,8486 7,8483 +0,2% AUD/USD 0,6971 -0,4% 0,6997 0,7000 -1,1% NZD/USD 0,6577 -0,4% 0,6602 0,6600 -2,0% Bitcoin BTC/USD 7.060,26 -1,3% 7.151,26 6.297,51 +89,8% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,97 61,80 +0,3% 0,17 +31,0% Brent/ICE 71,12 70,62 +0,7% 0,50 +29,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.282,72 1.286,01 -0,3% -3,29 +0,0% Silber (Spot) 14,67 14,78 -0,7% -0,10 -5,3% Platin (Spot) 852,13 864,76 -1,5% -12,63 +7,0% Kupfer-Future 2,75 2,79 -1,3% -0,04 +4,3% ===

May 13, 2019

