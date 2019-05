An der Wiener Börse, wie auch an den europäischenLeitbörsen, ist am Montag in der Früh die Stimmung der Anlegergetrübt. Schwache Vorgaben aus Asien belasteten. Der ATX wurde gegen9.45 Uhr mit 3.029,47 Punkten nach 3.050,92 Einheiten am Freitagerrechnet, das ist ein Minus von 21,45 Punkten bzw. 0,70 Prozent.Während ...

Den vollständigen Artikel lesen ...