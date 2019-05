Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Covestro von 58 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nachdem die Preise für das Schaumstoff-Vorprodukt TDI ein Jahr lang im freien Fall gewesen seien, dürften sie nun einen Boden finden und so eines der Hauptbedenken der Investoren zerstreuen, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Kursziel senkte er allerdings wegen der gestiegenen Nettoverschuldung des Kunststoff-Produzenten./ck/la Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2019 / 21:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2019-05-13/10:20

ISIN: DE0006062144