Ionic Brands hebt die Stimmung und die Industriestandards mit seinen formelspezifischen Cannabis Vaporizer Pens

Vancouver, British Columbia, Kanada / 12. April 2019, Ionic Brands Corp. (ehemals Zara Resources Inc.) (WKN: A2PGSZ, CSE: IONC) (Ionic Brands oder das Unternehmen) gibt heute bekannt, dass das Unternehmen mit seiner innovativen Konzentrat-Marke Ionic auf dem Cannabisgenußmarkt drei verschiedenen Stimmungsvariationen anbieten wird, welche bei allen angebotenen Produkten verfügbar sein werden.

Während die Technologie zur Destillation immer besser wird und auch neue Methoden auf dem Markt Fuss fassen, hat sich auch das für den Cannabiskonsumenten verfügbare Angebot immer mehr vergrößert. Ionic wird für seine Produkte nun populäre Zusätze anbieten, die speziell für eine ausgewogene und bestmögliche Erfahrung sorgen sollen - Social (Hybrid), Relax (Indica) und Focus (Sativa).

Die schönsten Erfahrungen im Leben sollte man teilen. Die Formel für Social ist Ionics Hauptzusatz und passt perfekt in die Unternehmensstrategie, die qualitativ hochwertigsten Hybrid-Sorten mit Anspruch und Geselligkeit zu verbinden. Für eine entspanntere Stimmung bietet Ionic Relax an, eine Kombination von hochwertigen Indica-Sorten, die für die ultimative Heiterkeit und Gelassenheit sorgt. Relax ist bemerkenswert, weil es dem Konsumenten erlaubt, sich einfach zurückzulehnen und zu genießen. Die dritte alternative Formel läuft unter dem Namen Fokus (Sativa) und ist ausbalanziert und angenehm und trägt durch die hochqualitative Sativa-Sorten zu erhöhter Produktivität bei. Fokus hilft dem Konsumenten dabei, kreative und Teamaufgaben zu lösen. Die drei stimmungserweiternden Zusätze sind für alle sechs Ionic Produktlinien verfügbar. Damit werden 18 unterschiedliche Optionen angeboten, die alle für eine erhöhte Markentreue und höhere Umsätze sorgen sollen.

Ionic ist ein passionierter Hersteller von einigen der besten Kleinserien-Cannabisölen und -konzentraten in der Welt. Die drei Pfeiler von IonicŽs Marke sind Qualität, Verantwortung und Seriösität sind die Hauptfaktoren für die angebotenen Produkte und Konsumentenerfahrungen.

John Gorst, der CEO und Chairman von Ionic Brands, sagte dazu: Wir bieten nun die besten reinen Cannabisöl-Formeln für unsere Produkte Black, Black 50/50, Ionic White, White 50/50, Cask Oil und Ionic Pure an. Alle Produktlinien sind mit den drei stimmungserweiternden Zusätzen verfügbar. Wir vertrauen darauf, dass diese stimmungserweiternden Zusätze einer der Gründe sind, dass Ionic zu einer Top 10 Marke aufgestiegen ist und dass wir seit unserer Gründung eine solche Wahrnehmung unserer Marke aufbauen konnten. Unsere bewährungen Luxusprodukte verwenden nur Inhaltsstoffe der höchsten Qualitätsstufe, welche wir sorgfältig auswählen umd unseren Kunden immer die bestmögliche Produkterfahrung anbieten zu können.

Um mehr über die Cannabisölprodukte und die stimmungserweiternden Zusätze zu erfahren, gehen Sie bitte auf: https://ionic.social/ionic-products/

Über Ionic Brands Corp.

Ionic Brands Corp. ist ein im US-Bundesstaat Washington ansässiges Cannabisunternehmen, welches von einem Team erfolgreicher Unternehmensgründer geleitet wird. Ionic Brands fokussiert sich in erster Linie darauf, ein landesweites und auf den Konsumenten ausgerichtetes Portfolio an Marken im Bereich der Cannabiskonzentrate aufzubauen, das vor allem auf den Premium- und Luxusmarkt abzielt. Die Hauptmarke des Portfolios, Ionic, ist im Bundesstaat Washington die wichtigste Marke für Inhalationsgeräte und konnte sich durch ein aggressives Wachstum auch in den anderen Bundesstaaten an der Westküste der Vereinigten Staaten etablieren. Die Produkte sind aktuell in den Staaten Washington, Oregon und Kalifornien verfügbar. Ionic Brands beabsichtigt, strategisch vor allem im Hochpreissegment des amerikanischen Cannabismarktes zum Marktführer aufzusteigen.

