FRANKFURT (Dow Jones)--Die Global Fashion Group hat im ersten Quartal dank Wachstum bei aktiven Kunden und Bestellungen den Umsatz gesteigert, die Margen verbessert und den operativen Verlust reduziert. Im Quartal profitierte das Luxemburger Portfoliounternehmen von Rocket Internet auch von einem Einmalertrag aus dem Verkauf einer Beteiligung.

Im Auftaktquartal verringerte sich der bereinigte operative Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA-Verlust) auf 25,5 Millionen von minus 27,8 Millionen im selben Vorjahreszeitraum. Entsprechend verbesserte sich die EBITDA-Marge. Der Umsatz stieg auf knapp 261 Millionen Euro, währungsbereinigt ein Plus von gut 15 Prozent, nominal von 10 Prozent. Die Zahl der aktiven Kunden stieg auf 11,5 (10,0) Millionen, die Zahl der Bestellungen auf 6,9 (5,4) Millionen. Der Nettowarenwert verbesserte sich auf knapp 341 (294) Millionen Euro. Allerdings sank der durchschnittliche Bestellwert leicht auf 49,70 Euro von 54,40.

Aus dem Verkauf der Beteiligung am Online-Modeportal Namshi im Nahen Osten flossen der Global Fashion Group im ersten Quartal netto 114 Millionen Euro zu. Die Global Fashion Group betreibt vier Online-Mode-Marktplätze in Wachstumsländern - The Iconic und Zalora in Asien, Dafiti in Lateinamerika und Lamoda in Osteuropa. Rocket Internet hält nach den jüngsten Angaben etwa 21 Prozent an der Global Fashion Group, der schwedische Investor Kinnevik AB rund 35 Prozent.

