flatex Morning-news DAX update: Der Nikkei startet in die Handelswoche mit einem ...

Der Nikkei startet in die Handelswoche mit einem Minus von 0,7 Prozent, in Südkorea beträgt das Minus 1,3 Prozent. Weitere wichtige Impulse von den asiatisch-pazifischen Aktienmärkten fehlen, da in Hong Kong die Börse heute wegen eines Feiertages geschlossen bleibt. Der DAX gerät zu Handelsbeginn schon wieder unter Druck, derzeit notiert der Index bei 12.009 Zählern. Am besten startet die Aktie von E.ON mit einem Plus nach Zahlen von rund einem Prozent in den Tag. Die Futures für den US-Handel notieren tiefrot bei minus 1,3 Prozent für den S&P und 1,6 Prozent für den Nasdaq.

Zur Charttechnik: Der DAX konnte den Handelstag mit einem Plus von 0,72 Prozent bei 12.059,83 Punkten beenden. Damit konnte der DAX zwar einen positiven Handelstag auf das Parkett legen, das Tageshoch bei 12.140 konnte er aber nicht verteidigen. Von einer Trendwende konnte am Freitag also noch nicht gesprochen werden. Unterstützungen liegen bei 11.957 und bei 11.846 Punkten. Etwas darunter, bei derzeit 11.838 Zählern, verläuft der Aufwärtstrend, der sich seit dem letzten markanten Tief am 27.12.18 ausgebildet hat. Sollte der DAX auch an dieser Marke nicht stoppen, steht wohl ein Test der charttechnisch wichtigen 200-Tage-Linie (EMA-Basis) ins Haus. Aktuell verläuft dieser gleitende Durchschnitt bei 11.751 Punkten, Tendenz noch steigend. Auf dem Weg nach oben sind Widerstände bei 12.125, 12.135, 12.140, 12.208 und 12.244 auszumachen. Als hartnäckiger Widerstand sollte sich das Jahreshoch 2019 bei 12.435,67 Zählern erweisen, auch wenn diese Kursmarke im Moment eher unerreichbar erscheint.

