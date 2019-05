BEIJING (IT-Times) - Der chinesische Elektrofahrzeug- und Batterie-Hersteller BYD Company Ltd. hat bekannt gegeben, mehrere E-Busse in eine spanische Stadt ausgeliefert zu haben. BYD hatte im letzten Jahr eine Order aus dem europäischen Land Spanien erhalten und lieferte nun in der letzten Woche insgesamt...

Den vollständigen Artikel lesen ...