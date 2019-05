Die Aktie von Cartier Resources zeigt eine hohe Unterbewertung. Nun will der Godlexplorer mit einer unabhängigen Ressourcenschätzung für das Chimo-Goldprojekt in die Offensive gehen. Die Frage ist: Wie viel Gold steckt in Chimo?

Verkauf der Chimo-Mine im Fokus

Die Aktie von Cartier Resources (0,12 CAD | 0,07 Euro; CA1467721082) führt ein Schattendasein auf dem Kurszettel. Allerdings hält sich der Wert recht stabil in einem schwachen Goldmarktumfeld. Den Goldexplorer bewertet der Markt derzeit mit lediglich mit 23,2 Mio. CAD. Dabei verfügt man über rund 7 Mio. CAD an Cash und vier Projekte im Abitibi-Goldgürtel in Quebec. Das Flaggschiff-Projekt ist die historische Chimo-Mine, in der bis 1997 exakt 379.021 Unzen Gold abgebaut wurden. Inzwischen hat Cartier hier durch seine Bohrarbeiten für jede Menge De-Risking gesorgt und zudem neue Goldzonen entdeckt. Vorstandschef Philippe Cloutier strebt einen Verkauf der ehemaligen Mine an. Der Vorteil: Aufgrund der guten Infrastruktur und der vorhandenen Untergrundmine würden sich für einen Käufer die Inbetriebnahme-Kosten in einem überschaubaren Rahmen bewegen.

Ressourcenschätzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...