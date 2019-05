Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Güter "Made in Germany" waren im Berichtsmonat März weltweit so beliebt wie niemals zuvor, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Das saisonbereinigte Exportvolumen sei um 1,5% gg. Vm. angestiegen und habe mit 112,7 Mrd. EUR eine neue Bestmarke gesetzt (zuvor: 112,4 Mrd. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...