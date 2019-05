Baden-Baden (ots) - Der Tectum Verlag veröffentlicht am 15. Mai 2019 einen Sammelband zur aktuellen Feminismus-Debatte unter dem Titel "Gleichberechtigung beginnt zu zweit". Herausgeber Arne Hoffmann präsentiert darin Beiträge von Frauen und Männern, die sich kritisch zur aktuellen Gender-Debatte äußern. Ziel des Buches sei es, so Hoffmann, "Brücken zu bauen zugunsten eines ganzheitlichen Ansatzes - für Frauen ebenso wie für Männer". Die Anthologie solle "ihren Beitrag leisten, die bisher bestehende Polarisierung zwischen Feministinnen und den Kritikern einer einseitigen Geschlechterpolitik zu überwinden."



Hoffmann setzt dabei auf 17 prominente Autorinnen und Autoren, 12 Frauen und 5 Männer, sowohl aus dem deutsch- als auch aus dem englischsprachigen Raum. Sie bringen ihre Einschätzungen und Erfahrungen ein als Feministinnen, Publizistinnen, Männerrechtler, Vertreter von geschlechterpolitischen NGOs sowie aus den Bereichen Psychologie, Soziologie, Politik, Paartherapie, Mediation und Konfliktforschung.



Die Autoren in alphabetischer Reihenfolge: Eilert Bartels (Paartherapeut), Monika Ebeling (ehemalige Gleichstellungsbeauftragte), Jeannette Hagen (Publizistin), Sandra Hermann (Psychologin), Arne Hoffmann (Geschlechterforscher), Ingbert Jüdt (Soziologe), Dr. Katja Kurz (Anthropologin), Wendy McElroy (Publizistin), Dr. Hanna Milling (Konfliktforscherin), Elinor Petzold (Paartherapeutin), Gerd Riedmeier (Sprecher NGO), Mithu Sanyal (Kulturwissenschaftlerin), Lucas Schoppe (Blogger), Professor Christina Hoff Sommers (Philosophin), Robin Urban (Journalistin), Astrid von Friesen (Paartherapeutin), Maike Wolf (Politikwissenschaftlerin).



Das Buch umfasst 464 Seiten und erscheint im wissenschaftsorientierten Tectum Verlag zum Preis von 28,-- EUR. ISBN-Nummer: 978-3-8288-4330-1.



Tectum Verlag www.tectum-verlag.de



Pressekontakt: Arne Hoffmann (Herausgeber) Website: https://genderama.blogspot.com Email: geschlechterdialog@gmail.com Tel. +49 (0)6124 - 72 16 80