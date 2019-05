Bonn (www.anleihencheck.de) - Nach den infolge des US-chinesischen Handelskonflikts kräftigeren Ausschlägen in den Tagen zuvor legte der US-Rentenmarkt am vergangenen Freitag eine Verschnaufpause ein, so die Analysten von Postbank Research.Zwar habe die Rendite zehnjähriger Treasuries angesichts schwächer als erwartet ausgefallener US-Inflationszahlen im Tagesverlauf zunächst nachgegeben, habe jedoch am Abend mit 2,46% wieder nahezu exakt auf ihrem Niveau vom Donnerstag gelegen. Hierzulande seien die Schwankungen im Tagesverlauf noch weniger deutlich ausgefallen. Zum Wochenschluss hätten zehn-, fünf- und zweijährige Bundesanleihen mit -0,05% sowie -0,47% beziehungsweise -0,63% allesamt nahezu unverändert zum Vortag rentiert. (13.05.2019/alc/a/a) ...

