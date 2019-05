TERRAGON AG: Anhebung des Zielvolumens der laufenden Anleiheemission auf 25 Mio. Euro und vorzeitige Schließung am morgigen Dienstag um 10.00 Uhr MESZ aufgrund hoher Nachfrage DGAP-Ad-hoc: TERRAGON AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Immobilien TERRAGON AG: Anhebung des Zielvolumens der laufenden Anleiheemission auf 25 Mio. Euro und vorzeitige Schließung am morgigen Dienstag um 10.00 Uhr MESZ aufgrund hoher Nachfrage 13.05.2019 / 11:13 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. TERRAGON AG: Anhebung des Zielvolumens der laufenden Anleiheemission auf 25 Mio. Euro und vorzeitige Schließung am morgigen Dienstag um 10.00 Uhr MESZ aufgrund hoher Nachfrage Berlin, 13. Mai 2019 - Die Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2GSWY7, WKN A2GSWY) der TERRAGON AG, ein auf Wohnen im Alter spezialisierter, bundesweit tätiger Projektentwickler, ist sowohl bei institutionellen Investoren als auch bei Privatanlegern auf große Nachfrage gestoßen. Um allen Investoren eine höhere Zuteilung zu ermöglichen, hat die Gesellschaft heute beschlossen, das Zielvolumen von ursprünglich 20 Mio. Euro um 5 Mio. Euro anzuheben. Das Emissionsvolumen der Anleihe beläuft sich somit auf bis zu 25 Mio. Euro. Darüber hinaus wird die Zeichnungsfrist der mit einem jährlichen festen Zinssatz von 6,500 % ausgestatteten Anleihe am morgigen Dienstag, 14. Mai 2019, bereits um 10.00 Uhr MESZ vorzeitig geschlossen. Die Notierungsaufnahme im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 24. Mai 2019 vorgesehen. Sole Lead Manager der Transaktion ist die IKB Deutsche Industriebank AG. Der eingereichte Nachtrag zur Anhebung des Zielvolumens wird nach Billigung durch die CSSF und Notifizierung an die BaFin, die noch für heute erwartet werden, unverzüglich auf der Webseite www.terragon-ag.de veröffentlicht. Der rechtlich maßgebliche Wertpapierprospekt steht bereits zum Download auf der Webseite der Gesellschaft zur Verfügung. Kontakt: Florian Kirchmann IR.on AG Mittelstrasse 12-14, Haus A 50672 Köln Tel.: +49 (0) 221 - 91 40 97 11 E-Mail: florian.kirchmann@ir-on.com WICHTIGER HINWEIS Diese Mitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren dar. Eine Entscheidung, in Schuldverschreibungen der TERRAGON AG zu investieren, sollte lediglich auf Basis des von der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) gebilligten und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierten Wertpapierprospekts, der auf der Webseite der Emittentin unter https://www.terragon-ag.de veröffentlicht ist, getroffen werden. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. 13.05.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: TERRAGON AG Friedrichstraße 185 - 190 10117 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 2037 990 Fax: +49 30 20 37 99 55 E-Mail: info@terragon-ag.de Internet: www.terragon-ag.de EQS News ID: 810259 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 810259 13.05.2019 CET/CEST AXC0130 2019-05-13/11:13