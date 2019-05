(DISCLAIMER: Dies ist eine Mitteilung des Emittenten unn UNITED NEWS NETWORK GmbH. Für den Inhalt ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.)

Es wird rockig bei Sängerin Antonia aus Tirol. Boom Bäng - Das ist unser Sommer, die neue Sommer-Single.

Antonia aus Tirol die Powerfrau ist bekannt für ihre Fröhlichkeit, diese spiegelt sich in vielen ihrer Lieder. "Boom Bäng- Das ist ist unser Sommer"...wir sind da… singt sie bei ihrer Sommer-Single 2019, die ab 03.05.2019 weltweit auf allen Downloadportalen und bei allen Streaming-Diensten erhältlich sein wird.

Boom Bäng… denn es begann bereits 2018, jetzt legt die Sängerin mit neuen Versionen nach, eine neue "Radio Rockschlager Version" und ein "Sylaar & Will Mix" runden ihren eingängigen Sommersong, der durchaus Hitpotential hat, dieses Jahr perfekt ab.Apropo "Rockschlager", so heisst das neue Album von Antonia aus Tirol, und dieses kündigt die Sängerin für Ende 2019 an, bereits im Herbst startet die Sängerin dazu ihre "Rockschlager Tour" live mit ihrer Band durch Deutschland, Österreich und der Schweiz.. Mit ihrem Produzenten Peter Schutti hat sie wieder einmal etwas am Sound gedreht, eine kleine Kostprobe wie das klingen wird, gibt es schon mit ihrer aktuellen Single. Echte Gitarren und ein natürlich klingendes Schlagzeug dominieren diesen Sound. Aber auch die Remixe zu ihren Singles, mit treibenden modernen Sounds und Beats, bleiben weiterhin Bestandteil ihrer Musik.

Sommer, Sonne, gute Laune, Urlaubsstimmung, dieser Song von Antonia hat Ohrwurmcharakter, weckt Erinnerungen und Sehnsucht, man möchte gleich raus aus dem Alltag und eintauchen in dieses Gefühl von Urlaub und Freizeit bei Sonnenschein. Wieder ein Mitsing-Titel der bereits in den Party & Schlagerhochburgen und bei den vielen Liveshows der Sängerin seinen Weg zum Gassenhauer macht. "Boom Bäng-Das ist unser Sommer" zeigt schon beim ersten Anstimmen seine Wirkung beim Publikum. Textzeilen aus dem Song wie "Boom Bäng das ist unsre Zeit...Jeder "Tag für die Ewigkeit" unterstreichen genau dieses Gefühl und Das was die Sängerin gerne mit ihren Fans teilt wenn sie vor ihnen auf der Bühne steht und singt...."jeder Augenblick bleibt stehn...für Sekunden".... Wie bei vielen Ihrer Lieder holt Schlagerstar Antonia aus Tirol ihre zahlreichen treuen Fans aus dem Alltag und nimmt sie mit auf eine Reise durch den Sommer.

Neben der "Radio Rockschlager Version" und dem "Sylaar & Will Mix" gibt es noch weitere Versionen, wie "Dein Sommer Mix" und den coolen Edit von Dj Ostkurve. Die Musikvideos für die neuen Versionen sind bereits produziert und auf dem YouTube Kanal von Antonia aus Tirol veröffentlicht.

Auch in diesem Jahr wird Antonia aus Tirol wieder im TV zu sehen sein. Alle aktuellen TV & Live Termine immer auf www.antonia.at und auf ihren Social Media Seiten wie Facebook & Instagram.

