GK Software ist einer der wenigen deutschen Softwarefirmen die auch in den USA und global erfolgreich sind. Dies liegt neben der guten Produktqualität für Einzelhandel und Restaurants auch an der engen Partnerschaft mit SAP, die an GK Software auch beteiligt sind, was für eine gewisse langfristige Übernahmephantasie sorgt. Innovativ ist beispielsweise eine Self Checkout Lösung, wo Kunden mit ihrem Handy selber die Preise scannen können und so das an der Kasse stehen vermeiden. Auch hat GK Software eine AI Tochter, mit der es möglich ist dynamisch die Preise zu ändern, wie es auch bei Onlineshops möglich ist. Da man aber Dieser Artikel GK Software Aktie: Profitiert von der Digitalisierung im Einzelhandel (Videoanalyse Philipp Haas) erschien zuerst auf investresearch.net. ...

