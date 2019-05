In den österreichischen Zeitungen war zuletzt viel rund um die Steuerreform zu lesen, leider wurde das mit der WP-KESt vergessen (nicht von den Medien). Und auch die HTL Ottakring war in den Medien, einem Lehrer ist da gar nicht so Tolles widerfahren. HTL Ottakring? Haben wir da - als Finanzbranche - nicht wen vor Ort? Richtig: Fondsmanager Alfred Reisenberger (bei Peter Sidlos Sigma, nicht zu verwechseln mit Rene Benkos Signa) unterrichtet. Ich habe mit Alfred gesprochen: "Servus Christian! Ist nicht erfreulich, aber wirklich nur ein Einzelfall. Ich war nicht einmal annähernd in so einer Situation. Irgendwie bin ich dankbar dafür, denn dann sehen die Leute mal, dass Lehrer sein nicht wie Ostern, Weihnachten und Geburtstag an einem Tag ist. Harter Job mit wenig Lohn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...