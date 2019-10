Die Wirecard-Aktie verliert heute unterm Strich mehr als 3% auf unter 140 Euro. Aber der Chart (Kursverlauf seit Freitag) zeigt doch, dass sie eigentlich gut gestartet ist. Erst rauf auf fast 148 Euro, und dann der Absturz um jetzt mehr als 8 Euro. Was für ein Move. Die Anleger, die auf die gute Kunde aufgesprungen waren, stehen nun im Regen! Aber was ist passiert? Wirecard hat heute früh eine offizielle Mitteilung zu seinem Kapitalmarkttag in New York veröffentlicht, der heute ab 16 Uhr deutscher Zeit beginnt. Schon im September hatte Wirecard-Chef Braun in Aussicht gestellt, dass man seine Ziele für das Jahr 2025 erhöhen werde. Und heute wurden die Ziele angehoben, ganz offiziell. Aber offenbar nicht stark genug für die Analystengemeinde.

