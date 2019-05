Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Sartorius von 116 auf 145 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Stärke im Bereich Bioprocess Solutions mit integrierten Lösungen für die biopharmazeutische Industrie halte an, schrieb Analyst Richard Latz in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet damit, dass der Pharma- und Laborzulieferer hier im oberen Bereich der Jahresziele landet. Das gute Momentum sei jedoch eingepreist./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2019 / 15:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0027 2019-05-13/11:20

ISIN: DE0007165631