München (ots) - Über ein halbes Jahr mussten sich die Fans der Quizshow "Gefragt - Gejagt" gedulden: Am Dienstag, 18. Juni 2019, um 18:00 Uhr können sie sich nun über 87 neue Folgen freuen. Nach dem Erfolg der letzten Staffeln dürfte das Quizfieber bei vielen wieder steigen. Mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 14,1 Prozent konnte die Show am Vorabend im Ersten überzeugen. Auch im Netz (Facebook, Twitter, Instagram) erfreut sich die Show immer größerer Beliebtheit. Via ARD Quizz-App können die Fans sogar fast hautnah mit dabei sein.



Alexander Bommes ist bereits im Jagdfieber: "Wieder die Schnellsten und Schlausten im Ersten - und damit meine ich die Kandidaten. Mal sehen, was die Jäger dieses Jahr können. Die Jagd beginnt".



Auch ein Primetime-Special mit Prominenten ist erneut für den August geplant. Ein genaues Datum steht noch nicht fest.



In "Gefragt - Gejagt" tritt ein Team von vier Kandidaten gegen ein Superhirn, den "Jäger", an - wie gewohnt keine leichte Aufgabe für die Kandidaten, denn die Jäger sind ausgewiesene Quizprofis.



"Gefragt-Gejagt" ist eine Produktion der ITV Studios Germany im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das Erste Tel.: 089/5900-42887, E-Mail: bernhard.moellmann@DasErste.de Bei Interview-Wünschen: Laura Ullmann, Lars Meier Management und PR, Tel.: 040/7975578-14, E-Mail: laura@larsmeier.de Fotos über www.ard-foto.de