Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für LVMH von 375 auf 400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China dürfte die Umsätze des Luxuskonzerns nicht sonderlich belasten, schrieb Analyst Erwan Rambourg in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Franzosen seien Hauptprofiteur seiner These "Groß schlägt klein"./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2019 / 17:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0036 2019-05-13/11:28

ISIN: FR0000121014