Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Astrazeneca von 6570 auf 6470 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Diskussionen um die Sicherheit von Roxadustat, Kandidat zur Behandlung von Anämie bei chronischen Nierenerkrankungen, dürften zumindest bis November anhalten, schrieb Analyst David Evans in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht aber weiter gute Chancen, dass das Mittel die Markterwartungen an den Spitzenumsatz übertreffen kann. Das gesunkene Kursziel begründet Evans mit Anpassungen an die Ergebnisse des ersten Quartals./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0037 2019-05-13/11:29

ISIN: GB0009895292