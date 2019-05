Die britische Investmentbank HSBC hat Shell von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 2710 auf 2740 Pence angehoben. Die Ölbranche erscheine nach der jüngsten Korrektur attraktiv, schrieb Analyst Gordon Gray in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Barmittelzufluss dürfte Shell auch nach Auslaufen des aktuellen Programms hohe Aktienrückkäufe erlauben./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2019 / 14:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2019-05-13/11:31

ISIN: GB00B03MLX29