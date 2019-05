Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Waalre (pta025/13.05.2019/11:05) - Die im m:access der Börse München notierte Navigator Equity Solutions SE (ISIN NL0009538008 / WKN A1CUJD) konkretisiert die Ergebniseffekte aus den Beteiligungsveräußerungen und veröffentlicht Guidance für das Geschäftsjahr 2019.



Die Navigator Equity Solutions SE hat in den ersten Monaten des Geschäftsjahres 2019 verschiedene strategische Maßnahmen umgesetzt. Zum einen wurden die verbleibenden 20% an der ACON Actienbank AG und die komplette Beteiligung an der Luyanta AG mit positivem Ergebnisbeitrag veräußert, zum anderen wurden 51% der IT Competence Group SE an die audius AG verkauft. Ab Verkaufszeitpunkt 15. März 2019 wird die Beteiligung an der IT Competence Group SE nicht mehr konsolidiert. Durch diese genannten Beteiligungsveräußerungen erzielte die Gesellschaft bereits im ersten Quartal 2019 einen deutlich positiven Ergebnisbeitrag im unteren einstelligen Millionenbereich.



Der Nettowert der aktuell von der Gesellschaft gehaltenen Vermögenswerte erhöht sich somit auf rund EUR 13,5 Mio. Bei aktuell 4.579.341 ausstehenden Aktien beträgt der NAV der Gesellschaft dementsprechend rund EUR 3,00 pro Aktie.



Auf Basis dieser positiven Ergebnisentwicklung in den ersten Monaten des Geschäftsjahres 2019 und der Dekonsolidierung der IT Competence Group SE erwartet das Management einen Umsatz von rund EUR 5 Mio. und ein Gesamtjahresergebnis von deutlich über EUR 3 Mio. für das Geschäftsjahr 2019. Hierbei sind Ergebniseffekte aus dem Verkauf der restlichen rund 22% der Anteile an der IT Competence Group SE noch nicht berücksichtigt. Der zusätzliche Ergebniseffekt wird sich je nach realisiertem Verkaufserlös - abhängig von der Ausübung der vereinbarten Put- bzw. Call-Option - zwischen 2 Mio. und 3,6 Mio. belaufen.



Zukünftig wird die Navigator Equity Solutions SE als Beteiligungsgesellschaft mit Orientierung am NAV geführt.



