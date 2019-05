Die Papiere von E.On gehen am Montagmorgen behauptet in den Handel - der Energiekonzern hat seine Quartalszahlen veröffentlicht. Obgleich diese nicht wirklich überzeugen, bleibt die Aktie gesucht. Denn der Ausblick nach vorne stimmt positiv. Was Anleger zu Wochenbeginn hin wissen müssen, auf welche Kursmarken es bei der E.On-Aktie ankommt und...

Den vollständigen Artikel lesen ...