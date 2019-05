In einem aktuellen Ranking hat die mediaworx berlin AG untersucht, nach welchen Versicherungsprodukten in den ersten drei Monaten des Jahres 2019 bei Google am häufigsten gesucht wurde. Anhand von ca. 170 Versicherungen hat mediaworx zudem analysiert, wie sich das Suchverhalten bei Google im Vergleich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...