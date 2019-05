Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Dialog Semiconductor nach Zahlen von 25 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Wachstum von Umsatz und Gewinn habe die Aktie des Chipherstellers gestützt, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings habe er wegen des seit Jahresanfang verlangsamten Wachstums in den Kerngeschäftsfeldern Power Conversion und Bluetooth LE seine Schätzung für das bereinigte Ergebnis je Aktie für 2021 gesenkt./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2019 / 05:33 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0049 2019-05-13/11:49

ISIN: GB0059822006