Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Adva von 8,20 auf 7,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der schwache Ausblick auf die Rentabilität Mitte April habe die beeindruckende Kursrally der Aktie des Telekomausrüsters seit Jahresende 2018 rasch ins Gegenteil verkehrt, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am Montag vorliegenden Studie. Er bleibe zwar bei seinem Anlageurteil, habe jedoch seine Schätzungen überarbeitet./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2019 / 05:33 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0050 2019-05-13/11:50

ISIN: DE0005103006