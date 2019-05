Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Siltronic nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Zwar habe der Waferhersteller mit seinem ersten Quartal nicht negativ überrascht, doch dem seien in rascher Abfolge zwei Gewinnwarnungen vorangegangen, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am Montag vorliegenden Studie. Aus dieser Richtung kämen die Risiken hinsichtlich des Ausblicks für das Gesamtjahr./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2019 / 05:33 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0052 2019-05-13/11:52

ISIN: DE000WAF3001