Die Deutsche Bank hat Gea Group nach der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Es habe nichts grundlegend Überraschendes mehr gegeben, schrieb Analystin Nika Zimmermann in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Kursanstieg nach dem Quartalsausweis jedenfalls sei übertrieben gewesen. Sie sieht das Chance/Risiko-Profil bei dem vor allem auf die Milchindustrie spezialisierten Anlagenbauer als ausgeglichen an./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2019 / 05:33 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0056 2019-05-13/11:56

ISIN: DE0006602006