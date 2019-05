-------------------------------------------------------------- Zur Website http://ots.de/kmrvf7 --------------------------------------------------------------



30.000 Sneakerfans feiern bereits die neue Sneaker App, die die Chancen maximiert einen neuen, limitierten Sneaker zu kaufen.



Limitierte Sneaker, wie z.B. den adidas YEEZY (https://www.grailify.com/adidas-yeezy-releases/), am Releasetag zu kaufen ist ein Traum vieler. Doch die Nachfrage ist bei solchen exklusiven Schuhen meist deutlich höher, als die produzierte Menge. Wie kann die Chance also maximiert werden einen solchen Release zu ergattern? Und welcher Händler wird so einen Release überhaupt anbieten?



Der Sneaker Release Kalender "Grailify" hat es sich zur Aufgabe gemacht das Problem für Sneaker Fans zu lösen. Die Mitarbeiter hinter Grailify durchstöbern täglich über 70 unterschiedliche Onlinehändler und fassen alle anstehenden Sneaker Releases zusammen, um dem Sneakerfan die bestmöglichen Chancen zu bieten seinen Wunschsneaker am Releasetag auch zu bekommen.



Genau das, worauf Sneakerfans gewartet haben



Seit rund 8 Wochen ist die Grailify App für iOS und Android verfügbar und sie informiert bereits jetzt rund 30.000 Sneakerfans täglich über anstehende Sneaker Releases. Bei einer durchschnittlichen Bewertung von 4.9 von 5 möglichen Punkten und insgesamt 969 Bewertungen wird deutlich, dass die App großen Anklang bei der Fangemeinde findet.



Über Grailify



Grailify ist mit über 300.000 Besuchen im Monat und rund 260.000 Fans in den sozialen Netzwerken eine der größten Plattformen für Sneaker News & Sneaker Releases im deutschsprachigen Raum. Bereits seit drei Jahren beliefert Grailify seine Fans mit den wichtigsten Informationen über anstehende Sneaker Releases.



