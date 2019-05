London und Monaco (ots/PRNewswire) - Monatlich werden Milliarden Dollar in Rechenzentren investiert, die eine immer größer und vielfältiger werdende Gruppe von Investoren anziehen. Globale Investoren, Financiers und Analysten werden sich in diesem Jahr auf dem Finvest Summit in Monaco treffen, um die Marktaussichten und die Stimmung im lebhaften Sektor der Datenzentren, der Cloud und des Edge zu bewerten. (http://www.datacloudcongress.com/finvest)



Der Finvest Summit wird vom Bereich Data Economy der BroadGroup, der führenden internationalen Website für Geschäftsnachrichten und Meinungen aus der Technologie, die über eine eigener Zeitschrift und einen Sender verfügt, präsentiert und findet parallel zum jährlichen Datacloud-Global-Kongress am 5. Juni 2019 in Monaco statt.



João Marques Lima, Gründer und Chefredakteur von Data Economy, sagte: "Es wurde bereits offengelegt, dass über 10 Milliarden US-Dollar für M&A (Fusionen und Übernahmen) und den Erwerb von Vermögensgütern ausgegeben wurden, was 2019 möglicherweise dazu führen könnte, dass bei den M&A im Rechenzentrumsbereich alle Rekorde gebrochen werden. Finvest bietet Investoren erstmals ein globales Forum, um über die Risiken und die Gewinnaussichten in diesem schnell wachsenden Sektor zu diskutieren."



Rückblickend auf ein Jahrzehnt seit der Einführung des Finanz- und Investitionsforums stellt dieses eröffnende Gipfeltreffen die erste Gelegenheit dar, bei der Führungskräfte von Unternehmen aus den Bereichen Finanzen, Recht, Immobilien und Berufsberatung aus aller Welt mit einer hervorragenden Reihe von Fachrednern zusammentreffen, um die Risiken und Gewinnaussichten im schnell wachsenden IT-Infrastrukturbereich zu bewerten.



Zu den Referenten gehören Investoren, Private-Equity-Spezialisten, Hedgefonds, Rentenfonds, Immobilienspezialisten und Bankfachleute sowie IT-Infrastruktur-Führungskräfte von Rechenzentrumsunternehmen.



Zu den Vortragenden gehören:



l Avner Papouchado, CEO, ServerFarm



l Eric Crabtree, Chief Investment Officer, IFC



l Fernando Chueca, mD, Carlyle Europe Technology Partners



l Guy Willner, Gründer und CEO, IXcellerate



l Hossein Fateh, Chairman & CEO, CloudHQ



l Isaac Vaz, Director - Infrastructure Equity, Aviva Investors



l Jeffrey Fähre, Director, Goldman Sachs



l Jeffrey Krogh, Managing Director, BNP Paribas



l Jonathan Schildkraut, EVP, Chief Strategy Officer, CyrusOne



l Kemal Hawa, Partner und Aktionär, Greenberg Traurig LLP



l Lanze Crosby, CEO, Stackpath



l Madonna Park, Managing Director, RBC Capital Markets



l Marit Salte, CFO, Smedvig Family Office



l Matthew Dent, CCO, Global Switch



l Michael Tobin OBE, Unternehmer aus der Branche



l Peter Marin, CEO, T5 Data Centers



l Pierre Pozzo, Principal, Permira



l Randy Brouckman, CEO, EdgeConneX



l Rupert Robson, CEO, Torch Partners



l Zachary Smith, CEO, Packet



Data Economy wird auch die ersten Finvest-Auszeichnung bei den Datacloud Awards bekannt geben.



