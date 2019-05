Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Wirecard von 235 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Robin Brass passte seine Schätzungen in einer am Montag vorliegenden Studie an die starke Wachstumsdynamik des Zahlungsabwicklers und das Potenzial der Softbank-Kooperation an./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2019 / 08:38 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2019 / 08:38 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0061 2019-05-13/12:09

ISIN: DE0007472060