Der Online-Versandhändler Zalando SE lädt seine Aktionäre am 22. Mai zur ordentlichen Hauptversammlung 2019 in die BOLLE Festsäle nach Berlin ein. Hier erfahren Sie alle wichtigen Informationen zur Hauptversammlung.

Wann ist die Zalando-Hauptversammlung 2019?

Am 22. Mai 2019 findet die Zalando-Hauptversammlung in den BOLLE Festsälen, Alt-Moabit 98 in 10559 Berlin statt. Die Hauptversammlung beginnt um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...