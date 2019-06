FRANKFURT (Dow Jones)--Bei Vonovia wird die Aktiendividende immer beliebter. 45,75 Prozent aller Aktionäre haben entschieden, sich die Gewinnbeteiligung für das abgelaufene Geschäftsjahr in Form von neuen Aktien auszahlen zu lassen anstatt in bar. Im Vorjahr lag die Quote noch bei 40,9 Prozent.

Dementsprechend werden 7.695.677 neue Aktien ausgegeben, teilte das Bochumer Immobilienunternehmen mit. Die Gesamtzahl der ausstehenden Vonovia-Aktien werde damit auf rund 542,3 Millionen steigen.

Voraussichtlich am 18. Juni bekommen die Aktionäre ihre zusätzlichen Aktien in die Depots eingebucht. Die Zahlung der Bardividende und etwaiger Spitzenbeträge wird voraussichtlich am 13. Juni erfolgen.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/rio

(END) Dow Jones Newswires

June 07, 2019 06:07 ET (10:07 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.