Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Für die ProCredit Holding AG & Co. KGaA (ProCredit Holding) und die schwerpunktmäßig in Südost- und Osteuropa tätigen ProCredit Banken ist der Start in das Geschäftsjahr 2019 im Rahmen der eigenen Erwartungen verlaufen, so die ProCredit Holding AG & Co. KGaA in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...