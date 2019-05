++ Gerüchte über Renault-Nissan-Fusion belasten deutsche Autobauer ++ DE30 unterschreitet wichtige Unterstützungszone ++ Thyssenkrupp bleibt offen für Partnerschaften, nachdem Fusion mit Tata Steel aufgegeben wurde ++Die Aktienmärkte in Europa eröffneten am Montag aufgrund der sich verschlechternden Stimmung im Welthandel eher schleppend. Dennoch geriet ein Großteil der europäischen Blue-Chip-Indizes später unter Druck. Russische Aktien entwickelten sich am schlechtesten, während polnische Aktien in den ersten Minuten der Sitzung höher tendierten. Lebensmittel-, Versorgungs- und Gesundheitsunternehmen gehörten zu den Outperformern, während Automobilhersteller zurückgingen. Auch zu Beginn der neuen Woche belasten die fehlenden Fortschritte bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China die globalen Aktienmärkte. Der DE30 fiel unter das 61,8% Fibo-Niveau des Abwärtstrends des Vorjahres und könnte einen Test der Unterstützungszone ...

