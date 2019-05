Erfurt (ots) - "Mit Mut wird alles gut!" - so lautet das Motto von Vogelmädchen Becca aus dem Wuselwald. Ob als rasende Rennfahrerin, Bürgermeisterin für einen Tag oder als Rockstar auf der großen Waldbühne: Unerschrocken und stets zuversichtlich stellt sich Becca neuen Aufgaben. Gemeinsam mit ihren besten Freunden meistert sie jede Herausforderung. KiKA zeigt die Premiere von "Beccas Bande" (NDR/WDR/KiKA) ab 16. Mai täglich um 18:40 Uhr.



Gemeinsam mit dem abenteuerlustigen Eichhörnchen Emil, dem cleveren Wurm Pedro und Fuchsmädchen Sylvie beweist Becca auch in ungewohnten Situationen Mut und Einfallsreichtum und hilft damit den Bewohnern des Wuselwalds nicht selten aus der Patsche. Die Serie möchte mit ihren liebenswürdig-hilfsbereiten Charakteren und detailreich-gestalteten Schauplätzen früh auf das große Abenteuer Leben vorbereiten. Die 52 Episoden zeigen, was man bereits im Kindesalter erreichen kann, wenn man den Mut hat, sich große Ziele zu stecken und nicht aufgibt, auch wenn einmal etwas nicht auf Anhieb funktionieren sollte.



"Beccas Bande" (NDR/WDR/KiKA) ist eine Produktion von JAM Media aus dem Jahr 2018, die 2D- und CG-Animation, Realfilm und Puppenanimation miteinander verbindet. Für die Serie wurden in Handarbeit zahlreiche Puppen-Charaktere sowie über 4.000 Requisiten und Deko-Objekte gefertigt. Der NDR hat die Federführung bei dieser Koproduktion mit WDR und KiKA. Verantwortliche Redakteure sind neben Anke Schmidt-Bratzel (NDR) Brigitta Mühlenbeck (WDR) sowie Tina Sicker und Sebastian Debertin (beide KiKA).



Weitere Informationen und Fotos finden Sie auf www.kika-presse.de. Registrierte Nutzer finden eine Folge von "Beccas Bande" in der Rubrik "Presse Plus" vorab zur Ansicht. Nach Ausstrahlung sind die einzelnen Folgen auch auf kika.de und im KiKA-Player abrufbar.



