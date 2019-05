Berlin (ots) - Der Kampf um Fakten, um vermeintliche Wahrheiten und deren Deutungshoheit tobt im Netz und in deutschen Redaktionen. Verifikation und Faktenchecks bestimmen regelmäßig die nachrichtliche Agenda. Was ist wahr? Was ist gefälscht? Wer profitiert? Die Deutsche Presse-Agentur lädt bundesweit Verifikations-Experten zum ersten Verithon Deutschlands ein. Einen kompletten Tag lang geht es im Berliner Newsroom um Fakten, Desinformationen und Fake-News-Debatten.



"Mehr denn je müssen sich Journalistinnen und Journalisten fragen: Stimmt das, was ich hier auf meinem Bildschirm sehe?", sagt dpa-Chefredakteur Sven Gösmann. "Wir brauchen dringend einen intensiven Austausch der Redaktionen untereinander. Es geht um die Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit der Medien insgesamt. Wie können Fakes entlarvt werden? Welche Motivationen stehen dahinter? Welche technischen Tools helfen? Mit dem ersten dpa-Verithon, abgeleitet von den Hackathons der Entwickler-Szene, bieten wir ein Forum für praktische Übungen, konkrete Learnings und spannende Diskussionen. Give truth a chance", so Sven Gösmann weiter.



Unter Federführung von dpa-Verification Officer Stefan Voß geht es beim Verithon unter anderem um Tricks und Tipps für die Redaktionsarbeit, um den Einsatz von KI bei Faktenchecks, um Recherchepraxis, Datenanalyse und Community-Building. Als Talkgast und Diskussionspartnerin wird die Bundestagsabgeordnete Renate Künast erwartet. Die Politikerin von Bündnis 90/Die Grünen engagiert sich gegen den Hass im Netz ("Hass ist keine Meinung") und stand selber im Mittelpunkt gezielter Desinformationskampagnen.



Wann? 4. Juni 2019, 11-18 Uhr (ACHTUNG: Teilnahme nur nach Voranmeldung möglich unter pressestelle@dpa.com)



Wo? dpa-Zentralredaktion, Markgrafenstraße 20, 10969 Berlin



Programm:



11.00 Uhr - Begrüßung und Einführung (Sven Gösmann, dpa-Chefredakteur)



11.10 Uhr - Impuls: "Verifikation bei der Nachrichtenagentur dpa: Wie wir uns im redaktionellen Alltag gegen Desinformation wappnen" (Stefan Voß, Verification Officer, dpa)



11.30 Uhr - Tipps, Tricks, Tools und praktische Übungen "QuizTime" (Julia Bayer, Deutsche Welle)



13.00 Uhr - Lunch



14.00 Uhr - "Fake News per Algorithmus erkennen: Geht das?" Albert Pritzkau, Fraunhofer Institut (im Gespräch mit Niddal Salah-Eldin, Stellvertretende Chefredakteurin,dpa)



15.00 Uhr - VeriTrends 2019 (mit Stefan Voß, Verification Officer, dpa) 15.00 Uhr - "Recherchepraxis", Lars Wienand, t-online.de 15.30 Uhr - "Datenanalyse Twitter", Luca Hammer, Social Media Analyst



16.00 Uhr - "Aufbau Faktencheck-Community", Tania Röttger, Correctiv



16.30 Uhr - Coffee Break



17.00 Uhr - Renate Künast, MdB Bündnis 90/Die Grünen. Talk mit dpa-Chefredakteur Sven Gösmann über Desinformation und Hass im Netz



18.00 Uhr - Get-together



HINWEIS: Eine Teilnahme ist nur mit vorheriger Anmeldung unter pressestelle@dpa.com möglich. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten einen Laptop mitbringen, auf dem idealerweise Firefox und Chrome als Browser installiert sind. Besondere Kenntnisse sind ansonsten nicht erforderlich.



