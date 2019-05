Mit einem Kurs von 101,50 Euro erreichte die Aktie von Bechtle am Freitag ein neues Allzeithoch. Es waren die kurz zuvor berichteten Zahlen des IT-Dienstleisters aus dem ersten Quartal, die an der Börse gut ankamen. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn hatte das Unternehmen deutlich zugelegt. Auch wenn die Papiere am Montag im frühen Handel wieder um bis zu vier Prozent auf rund 97 Euro nachgaben: Hinter dem Rekord an der Börse stand eine weitere Bestmarke, die Bechtle nicht mehr zu nehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...