Der Finanzdienstleister Hypoport hat Umsatz und Ergebnis zum Jahresstart kräftig steigern können. Im ersten Quartal kletterten die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 31 Prozent auf 78,5 Mio. Euro, wie das das SDAX-Unternehmen am Montag mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg um 6 Prozent auf 8 Mio. Euro. Insgesamt stieg der Gewinn um 5 Prozent auf 6,2 Mio. Euro an. Besondere Stärke zeigten Geschäfte mit Immobilien- und Versicherungsplattformen.

In den letzten Monaten präsentierte sich die Hypoport-Aktie recht volatil, konnte aber im Bereich der wichtigen Unterstützung aus Anfang 2018 um 148,00 Euro ein Boden finden und anschließend einen Aufwärtstrend etablieren. Dieser reichte zunächst an 189,40 Euro, Anfang Mai schossen die Notierungen förmlich wieder hoch und drückten die Aktie an ihre Jahreshochs aus 2018 bei 204,50 Euro aufwärts. Zu Beginn dieser Woche versucht das Papier mit einem Ausbruch auf frische Rekordhochs ein mittelfristig ...

