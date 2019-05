Original-Research: Adler Modemärkte AG - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Adler Modemärkte AG Unternehmen: Adler Modemärkte AG ISIN: DE000A1H8MU2 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 13.05.2019 Kursziel: EUR 8,60 (unverändert) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Hasler Neuigkeiten vom Capital Markets Day Auf dem gut besuchten Capital Markets Day, der in der vergangenen Woche am Firmensitz in Haibach bei Aschaffenburg stattgefunden hat, wurden die Präsentationsschwerpunkte auf die künftige strategische Ausrichtung des Unternehmens gelegt. Dabei wurden insbesondere Änderungen in der Standort-, Produkt-, Marketing-, Technologie- und Kommunikationsstrategie präsentiert. Die vom Vorstand und leitenden Angestellten dargestellte Ausrichtung ist aus unserer Sicht schlüssig und belegt, wie sich Adler Modemärkte im Wettbewerb mit klaren Alleinstellungsmerkmalen wie der Ausrichtung auf die Altersgruppe der Über-55-Jährigen oder der Nutzung der Adler-Kundenkarte positioniert und durch signifikante Kostensenkungsmaßnahmen sowie die Schließung defizitärer Modemärkte die Grundlagen dafür geschaffen hat, um in den kommenden Jahren trotz anhaltender hoher Wettbewerbsintensität die Ertragslage deutlich zu verbessern. Der durch die Einführung von IFRS 16 ausgelöste Anstieg des Enterprise Value wird durch eine höhere Finanzverschuldung (inklusive kurz- und langfristiger Leasingverpflichtungen) egalisiert, so dass sich aus unserem dreistufigen DCF-Entity-Modell ein nahezu unveränderter Wert des Eigenkapitals von EUR 8,60 je Aktie errechnet. Angesichts eines von uns auf Sicht von 24 Monaten erwarteten Kurssteigerungspotenzial von 165,4% bestätigen wir unser Buy-Rating für die Aktien der Adler Modemärkte AG. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18035.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

