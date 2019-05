Remagen (ots) -



Das Programm für den dritten "Rechtskommunikationsgipfel" der PR-Agentur CONSILIUM und des prmagazins steht. Nach Berlin und Frankfurt findet das jährliche Branchentreffen für Kommunikationsprofis und Juristen diesmal in München statt. In der Konzernzentrale der Munich RE tauschen sich am 12. November 2019 den ganzen Tag über Unternehmens- und Kanzleikommunikatoren, Anwälte und Journalisten zu den neuesten Trends in der Litigation-PR aus und diskutieren aktuelle Fälle.



Beim Get-together am Vorabend sowie zwischen den Vorträgen und Diskussionsrunden gibt es Gelegenheit zum Austausch. Die Moderation übernimmt Helene Bubrowski, Korrespondentin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Berlin.



Weitere Informationen und Anmeldung unter www.rechtskommunikationsgipfel.de.



Für prmagazin-Abonnenten gelten wie in den Vorjahren reduzierte Teilnahmegebühren (299,- statt 399,- Euro). Den ermäßigten Tarif kann auch in Anspruch nehmen, wer gleichzeitig mit der Anmeldung zum Rechtskommunikationsgipfel ein Jahres-Abonnement für das prmagazin abschließt (in der Anmeldegebühr inkludiert sind in diesem Fall die Gipfel-Teilnahme und das prmagazin-Abo).



Der Programmablauf:



Montag, 11. November



Ab 19 Uhr: Get-together bei Drinks und Fingerfood (Munich RE, Eingang Gedonstraße 10, 80802 München)



Dienstag 12. November



Ab 8 Uhr: Registrierung mit Kaffee-Empfang (Munich RE, Eingang Giselastraße 21, 80802 München)



9 Uhr: Begrüßung durch Martin Wohlrabe (CONSILIUM), Helene Bubrowski (FAZ) und Andreas Lampersbach (Munich RE)



9:15 Uhr: "Krankheit und Verdacht in Medienberichten aus der Sicht des Beraters - Einblicke in die Rechtsprechung u.a. zu Michael Schumacher, Monica Lierhaus, Fritz Wepper" (Felix Damm, Damm Ettig Rechtsanwälte)



9:45 Uhr: "Krisen-PR nach der Cyber-Attacke: Worauf es in Zeiten der DSGVO ankommt" (Martin Wohlrabe, CONSILIUM)



10:15 Uhr: "Compliance muss Freude machen: Interne Kommunikation bei Bilfinger rund um das US-Monitorship" (Sebastian Rudolph, Bilfinger)



10:45 Uhr: Kaffeepause



11:15 Uhr: Podiumsdiskussion: "Wenn der Boss in Krisen das Wort ergreift: Risiken der CEO-Kommunikation im digitalen Zeitalter" (Clarissa Haller, Siemens / Tido Park, PARK Wirtschaftsstrafrecht / Sönke Iwersen, Handelsblatt)



12:15 Uhr: "E-Mail-Betreff: DAX AG ./. manager magazin - aus dem Alltag einer investigativen Redakteurin" (Angela Maier, manager magazin)



12:45 Uhr: Gemeinsames Mittagessen



13:45 Uhr: "Von der EZB zu Freshfields: Was Kanzleien von der Kommunikation internationaler Institutionen lernen können" (Rolf Benders, Freshfields Bruckhaus Deringer)



14:15 Uhr: "Von MeToo bis zu investigativen Recherchen: Wie der WDR seine Krisenkommunikation und -prävention organisiert - mit besonderem Fokus auf die Zusammenarbeit mit der Rechtsabteilung" (Ingrid Schmitz, WDR)



14:45 Uhr: "Von der Macht der Medien und der (Ohn-)Macht des Pressesprechers - am Beispiel der Ermittlungen zu den 'VW-Skandalen'" (Klaus Ziehe, Oberstaatsanwaltschaft Braunschweig)



15:15 Uhr: Kaffeepause



16:00 Uhr: "Interne Großfusion: Wie die Munich Re den Merger von Recht und Compliance kommuniziert - und warum das die Compliance-Kultur stärkt" (Christoph Klahold, Munich RE)



16:30 Uhr: "Social-Media in der Großkanzlei - Herausforderungen des medialen Wandels bei Gleiss Lutz" (Andrea Stahl, Gleiss Lutz)



17:00 Uhr: Ende der Veranstaltung



Über CONSILIUM Rechtskommunikation GmbH



CONSILIUM Rechtskommunikation berät in Rechtsstreitigkeiten befindliche Unternehmen bei PR-Strategien. Darüber hinaus verantwortet die Agentur die Öffentlichkeitsarbeit von Kanzleien und kommuniziert für Insolvenzverwalter in laufenden Verfahren. Gegründet wurde das Unternehmen von Martin Wohlrabe. Der Rechtsanwalt ist unter anderem Lehrbeauftragter für strategische Rechtskommunikation an der Universität Freiburg. www.consilium.media



Über das prmagazin



Das prmagazin ist die führende Fachzeitschrift für die Kommunikationsbranche im deutschsprachigen Raum. Es liefert monatlich aktuelle Nachrichten, Analysen, Hintergrundberichte und kommunikationswissenschaftliche Forschungsergebnisse zu PR-Strategien, Kampagnen, Trends und Personalien. Kernzielgruppe sind Kommunikationsprofis in Unternehmen und Organisationen, PR-Agenturen, Wissenschaft & Ausbildung bis hin zu Journalisten. Das prmagazin erscheint im 50. Jahrgang im Medienhaus Rommerskirchen. www.prmagazin.de



